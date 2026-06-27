Moisés, el menor de 11 años rescatado con vida por Colombia en Venezuela tras 6 horas de operación

Según informó la UNGRD, se logró cumplir la operación de rescate que se extendió durante seis horas y requirió maniobras de alta precisión por parte de los especialistas colombianos para rescatar a Moisés, un menor de 11 años que permanecía atrapado a tres metros de profundidad bajo los restos de una estructura colapsada.

De acuerdo con el informe, una vez establecieron contacto con el niño, el equipo inició un proceso cuidadoso para evitar nuevos derrumbes y garantizar su extracción segura. Finalmente, el menor fue rescatado con vida y puesto bajo atención médica.

El operativo fue liderado por el equipo USAR COL-1 (Urban Search and Rescue), conformado por rescatistas especializados en búsqueda y salvamento en estructuras colapsadas.

Estos grupos cuentan con entrenamiento para intervenir en escenarios de desastres naturales, como terremotos y deslizamientos, donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La UNGRD destacó que este rescate representa un importante resultado de la misión humanitaria colombiana en Venezuela tras los desastres naturales de los últimos días y reafirma la capacidad técnica de los equipos nacionales para responder a emergencias de gran magnitud dentro y fuera del país.

Cabe recordar que con el paso de las horas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes suelen disminuir, por lo que cada rescate con vida representa un avance significativo para las labores de búsqueda.

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Además del trabajo de los rescatistas colombianos, las operaciones continúan de manera coordinada con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales para localizar a más personas que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

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