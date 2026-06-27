Cencosud, dueño de Jumbo, compra Makro Colombia por USD $158 millones, ¿con qué objetivo?

La multinacional chilena Cencosud anunció la adquisición del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, una de las cadenas más reconocidas del país en ventas al por mayor.

La operación representa una inversión aproximada de USD $158 millones, que será financiada en su totalidad con recursos propios de la compañía.

Aunque el negocio ya fue anunciado por ambas empresas, la compra aún deberá cumplir con los procedimientos habituales para este tipo de operaciones. Entre ellos está la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de evaluar este tipo de integraciones empresariales en Colombia.

Con esta adquisición, Cencosud incorpora a su operación 21 tiendas ubicadas en 16 ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cartagena.

Además de ampliar su cobertura nacional, la empresa ingresará con mayor fuerza al modelo de negocio Cash & Carry, un formato enfocado en la venta al por mayor para comerciantes, restaurantes, hoteles, pequeños empresarios y emprendedores.

¿Qué pasó con Makro?

Makro es una cadena mayorista que formaba parte del grupo holandés SHV (Steenkolen Handels Vereening), creada en 1968 en Amsterdam.

En Colombia lleva más de 25 años operando y durante ese tiempo se ha consolidado como uno de los principales supermercados mayoristas del país. Su modelo de negocio está dirigido principalmente a clientes que compran grandes volúmenes de productos para abastecer sus negocios, aunque también atiende consumidores particulares.

Para Ramiro Ortiz Gerente de Cencosud en Colombia, “la compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, afirmó.

La compañía explicó que la integración de Makro abrirá oportunidades para generar sinergias logísticas, operacionales y comerciales, lo que se traduce en una mejor coordinación de la cadena de abastecimiento, mayor eficiencia en la distribución de productos y una oferta más amplia para sus clientes.

¿Qué significa esta compra para el mercado colombiano?

La operación fortalece la estrategia regional de la compañía. En 2025, Cencosud adquirió el negocio de Makro en Argentina y actualmente también opera Giga, una cadena mayorista en Brasil.

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Si recibe el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio, la compra de Makro convertirá a Cencosud en un actor aún más fuerte dentro del comercio colombiano y competir con una oferta robusta para comerciantes, emprendedores y clientes.