Clan del Golfo insistió al presidente electo De la Espriella disposición de continuar proceso de paz

El Clan del Golfo manifestó nuevamente su intención de continuar los diálogos con el Gobierno, esta vez dirigidos al presidente electo Abelardo de la Espriella, a través de una carta firmada por alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de esa estructura armada, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

En el documento, la organización aseguró que mantiene su disposición para recibir al Comisionado de Paz y a los funcionarios que designe el nuevo Gobierno, con el objetivo de continuar el proceso de conversación que permita avanzar hacia un acogimiento a la justicia.

“Estamos listos, Señor Presidente. Como lo hemos manifestado anteriormente, reiteramos nuestra disposición a recibir al Comisionado de Paz y a los funcionarios que el nuevo gobierno designe, y a continuar con ellos el camino de la conversación que contribuya a nuestro acogimiento a la justicia”, señala la misiva.

La estructura armada también pidió mantener la participación de los países mediadores y acompañantes que han estado vinculados al proceso, entre ellos el Reino de España, el Reino de Noruega, la Confederación Suiza y el Estado de Catar.

Además, plantearon la posibilidad de que Estados Unidos y Reino Unido se vinculen a las conversaciones. “Queremos extender una invitación con ánimo transparente y proactivo para que, por intermedio de su dignidad, se vinculen al proceso de conversación con nuestro ejército los gobiernos de los Estados Unidos de América y del Reino Unido”, indica la carta.

En el documento, el grupo armado sostiene que cualquier proceso de transformación territorial debe incluir a comunidades campesinas, mineras y agrícolas, a las que señala como actores centrales para la construcción de soluciones en las zonas donde tiene presencia.

El Clan del Golfo asegura que su presencia en los territorios ha estado orientada, según su versión, a proteger a estas comunidades del avance de otros fenómenos criminales como el narcotráfico, las redes de trata de migrantes y la afectación ambiental.

También advierten que, si estas comunidades no son tenidas en cuenta dentro de los procesos de transformación, podrían ingresar nuevos actores criminales con consecuencias humanitarias para los territorios.

La carta se conoce horas después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara, durante el acto de entrega de credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que daría un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia. La declaración abrió un nuevo escenario frente a la política que adoptará el próximo Gobierno frente a estas estructuras.