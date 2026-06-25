“El proceso de Paz es probable que desaparezca”: jefe de la Delegación de Paz en Buenaventura

El coordinador de la Delegación del Gobierno nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Buenaventura, Fabio Cardozo, instó al desmonte de las bandas criminales.

Fabio Cardozo, jefe de la Delegación de Paz en Buenaventura, en dialogo con Caracol Radio Cali, aseguro que probablemente el proceso de Paz Urbana que se viene adelantando con las bandas armadas desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, desaparecerá por decisión del gobierno electo.

“Es es un proceso que está instalado en el corazón de las comunidades. Es un proceso que no tiene adversarios. Hemos venido promoviendo un proceso de transformación territorial. Hemos hecho énfasis especialmente en el ultimo año en Ecobarrios de Paz en las comunas 10 y 12 de Buenventura, que han sido afectadas por fenomenos de violencia urbana por parte de las bandas criminales", manifestó Cardozo.

A lo anterior, dijo Cardozo, se suma la maqueta de Paz en el bajo Calima y que se asumió la Agenda del Paro Cívico, que trae consigo los elementos sustantivos para auspeciar realmente un proceso de transformación.

“Es el presidente electo y el nuevo gobierno, y seguramente la persona que ponga al frente de estos espacios de Paz, quien determinará cuál va a ser el curso. Nosotros aspiramos que quienes lleguen lo hagan mejor, lo pueden impulsar este proceso que le viene bien a Buenaventura“, agregó Fabio Cardozo, coordinador del Gobierno nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico en este Puerto sobre el mar Pacífico.

El jefe de la Delegación de Paz en Buenaventura, resaltó que han logrado reducir la tasa de homicidios.

“Esperamos, como todo Colombia, que a este Gobierno le vaya bien y que estos procesos que se han agenciado con cuidado, con responsabilidad, hablo de Buenaventura, se mantengan y se hagan los ajustes y los cambios que consideren", sostuvo Cardozo.

Manifestó que en esta última etapa del proceso de Paz, hay unas conversaciones que tienen cierto nivel de desarrollo y sobre todo con uno de los grupos, que se está previendo un desmonte parcial y gradual de su estructura.

“Durante el gobierno del presidente Petro se capturaron a los tres cabecillas principales de las bandas criminales, que ha facilitado estas conversaciones en estos términos, que facilitó dialogar con ellos sobre la necesidad de un desmonte”, señaló.

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