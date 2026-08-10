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10 ago 2026 Actualizado 13:42

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De la Espriella confirma primicia de Caracol Radio: murió ‘Ruso’, cabecilla de disidencias Farc

De acuerdo con el mandatario, alias ‘Ruso’ murió durante una operación de las Fuerzas Militares en Meta. En la misma acción murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.

Abelardo de la Espriella confirmó muerte de alias &#039;Ruso&#039;&#039; | AFP/ Cortesía

Abelardo de la Espriella confirmó muerte de alias 'Ruso'' | AFP/ Cortesía

Abelardo de la Espriella confirmó muerte de alias &#039;Ruso&#039;&#039; | AFP/ Cortesía
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, señalado cabecilla principal de la estructura 28 de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, resultado conocido en primicia por Caracol Radio.

De acuerdo con el mandatario, alias ‘Ruso’ murió durante una operación de las Fuerzas Militares en Meta. En la misma acción murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.

“La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación”, aseguró De la Espriella, quien felicitó a los integrantes de la Fuerza Pública por los resultados obtenidos en las últimas operaciones.

El presidente también informó de operaciones contra el Clan del Golfo en Antioquia. Según explicó, dos integrantes de esa organización murieron, entre ellos uno de sus cabecillas, y fueron incautados seis fusiles y material de guerra.

Además, en Necoclí fueron capturadas cuatro personas señaladas de integrar el componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo.

“Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, señaló el mandatario, quien cerró su pronunciamiento con una advertencia a las organizaciones armadas: “A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”.

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