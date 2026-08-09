ATENCIÓN: trasladan a Bogotá a ‘Boni’, cabecilla de la Segunda Marquetalia capturado en Meta

Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Boni’ o ‘Bonito’, señalado como segundo cabecilla de Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, fue trasladado en un avión del Ejército Nacional a Bogotá por razones de seguridad, confirmó Caracol Radio. El hombre había sido capturado en zona rural de Guamal, Meta, durante la operación ‘Abraham’.

Alias ‘Boni’ llevaba cerca de 20 años de trayectoria criminal y tenía influencia principalmente en Putumayo, Caquetá, Huila y zonas fronterizas con Ecuador. Las autoridades lo señalan de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, homicidios y el control de economías ilícitas y corredores utilizados por esa organización armada.

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Entre los hechos por los que es investigado aparece su presunta participación en el asesinato del gerente del Banco Agrario de Valle del Guamuez, Putumayo, ocurrido en 2013. También estaría relacionado con la quema de vehículos de transporte público registrada en marzo de 2024 en San Vicente del Caguán, Caquetá

La captura se produjo por orden judicial durante la operación ‘Abraham’, en un trabajo articulado entre unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

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La captura de alias ‘Boni’ fue revelada por el presidente Abelardo de la Espriella como uno de los primeros resultados contra las estructuras armadas ilegales durante el inicio de su Gobierno.

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