6 integrantes de disidencias de las FARC y el ‘Clan del Golfo’ fueron abatidos en Antioquia y Meta

El Presidente, Abelardo De La Espriella, dio su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales, dos días después de asumir el cargo, en el que informó de la muerte de seis integrantes de esas organizaciones en los departamentos de Meta y Antioquia.

La lucha sin cuartel contra los grupos armados ilegales es una de las prioridades del Gobierno de De La Espriella, que comenzó el pasado 7 de agosto.

La principal operación, realizada en coordinación entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Mapiripán (Meta), dio como resultado la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, el hombre más buscado del país y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

Con su neutralización se contrarresta el proselitismo armado alusivo al GAO-r facción Iván Mordisco en Arauca, Casanare, Guaviare y Meta y, además, se interrumpen los planes del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, debido a que este sujeto estaba proyectado para asumir como cabecilla principal de la Estructura 39 en Meta y Guaviare.

Este resultado limita, además, su capacidad de articulación y movilidad en una zona estratégica para los intereses criminales de alias Iván Mordisco y debilita su estructura de mando en el oriente del país.

En la misma operación también fueron “dados de baja” otros tres integrantes de ese grupo armado, detalló De La Espriella en su cuenta de X.

El mandatario agregó que la segunda operación se llevó a cabo en el municipio de Anorí, en Antioquia, en coordinación entre tropas de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General.

Como resultado, dos integrantes del ‘Clan del Golfo’ murieron en combate, de los cuales uno fue identificado como cabecilla.

“La operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región”, puntualizó De La Espriella.

Asimismo, cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, del ‘Clan del Golfo’, fueron detenidos en el municipio de Necoclí por soldados de la Séptima División y la Armada Nacional.

“Estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide”, aseguró el mandatario.