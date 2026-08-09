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10 ago 2026 Actualizado 00:36

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Ejército desmiente video publicado por Petro: hombre vestido de militar no es soldado activo

En el video difundido por el exmandatario se observa al hombre con uniforme camuflado y boina mientras entrega un mensaje en el que hace referencia a la gestión del mandatario.

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO
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El expresidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un video de un hombre vestido con prendas militares y escribió: “Gracias soldado de Bolívar y del pueblo”. En el material audiovisual, se oye y se ve al supuesto militar, agradecer la gestión del exmandatario, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares.

Sin embargo, el Ejército Nacional salió a aclarar que la persona que aparece en la grabación no pertenece a la institución y denunció que estaría haciéndose pasar por uno de sus integrantes.

“Una persona está haciéndose pasar por integrante del Ejército Nacional, utilizando el nombre y la imagen institucional para generar desinformación y realizar actividades ajenas a la profesión militar”, señaló la institución.

En el video difundido por Petro se observa al hombre con uniforme camuflado y boina mientras entrega un mensaje en el que hace referencia, entre otros asuntos, a “combatientes y combatientas que están en las montañas de Colombia”.

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

Ejercitó manifestó que hombre vestido de militar no es soldado activo. Foto: Perfil de X @COL_EJERCITO

El Ejército enfatizó que esta persona “no pertenece a la institución” y aseguró que tampoco representa “los principios, valores ni procedimientos que caracterizan a nuestros soldados”.

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