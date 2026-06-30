Choque entre lanchas en playas de Taganga dejó dos muertos

Como Carlos Mario Mattos fue identificado el hombre que falleció tras el choque de dos lanchas en Taganga, específicamente en inmediaciones del sector de Playa Grande.

La tragedia ocurrió la tarde de este domingo en la bahía de Taganga, donde dos embarcaciones colisionaron de frente en un accidente que dejó además varios turistas heridosy un conductor capturado.

La víctima, de 42 años y conocida en Taganga como ‘Choby’, pilotaba una lancha en la que viajaban seis turistas y su hija menor de edad.

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Según el informe preliminar de las autoridades marítimas, otra embarcación navegaba sin pasajeros y a alta velocidad. El movimiento de las olas levantó la proa de esa lancha, reduciendo la visibilidad de su conductor hasta que el choque fue inevitable.

Aunque los pasajeros fueron puestos a salvo, y Mattos trasladado hasta el puesto de salud del corregimiento, el cuerpo médico confirmó su deceso.

El otro conductor fue capturado

Tras el accidente, unidades de la Policía capturaron al conductor de la lancha señalada de causar el siniestro.

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Las primeras investigaciones apuntan a que la embarcación se desplazaba a exceso de velocidad cuando ocurrió la colisión, además que no contaba con licencia vigente para circular, según informó la Dirección General Marítima - DIMAR.