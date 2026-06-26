Santa Marta habilita centro de acopio de ayudas destinadas a afectados por el terremoto en Venezuela

La solidaridad también se moviliza desde Santa Marta. Como parte de la campaña humanitaria “Operación Todos VZLA”, diferentes organizaciones habilitaron un centro de acopio en la ciudad para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el reciente terremoto que sacudió varias zonas de Venezuela. La iniciativa busca reunir ayuda humanitaria y canalizar el apoyo de los ciudadanos hacia las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

En Santa Marta, el centro de acopio fue instalado en el Parque Tenería, ubicado en la carrera 2 con calle 1D-36, cerca de la playa Los Cocos, donde las donaciones serán recibidas diariamente entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Desde allí, la ayuda será consolidada para su posterior envío a las regiones venezolanas que más lo necesitan.

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Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía para donar alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, pañales, cobijas, ropa en buen estado y otros elementos de primera necesidad que puedan contribuir a aliviar la situación de las personas damnificadas. La campaña pretende responder a las necesidades más urgentes mientras avanzan las labores de atención en las zonas afectadas.