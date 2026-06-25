Alerta por agua: ríos que abastecen a Santa Marta han perdido hasta el 70 % de su caudal

Santa Marta enfrenta una situación crítica en el abastecimiento de agua potable debido a la drástica disminución de los caudales de los ríos que alimentan el sistema de acueducto de la ciudad.

Según informó la empresa de servicios públicos (ESSMAR) ante el Concejo Distrital de Gestión de Riesgos y Desastres, las principales fuentes de captación registran reducciones de hasta el 70,5 %, en el caso del río Manzanares, y del 29% del caudal del río Piedras, lo que ha encendido las alarmas ante la posibilidad de afectaciones en la prestación del servicio durante los próximos meses.

La disminución de los niveles en los ríos coincide con el inicio de condiciones asociadas al Fenómeno del Niño y con pronósticos meteorológicos que contemplan disminución de las lluvias significativas en la región entre septiembre de 2026 hasta enero de 2027. Esta situación ha complicado la operación del sistema de acueducto y obliga a evaluar medidas extraordinarias para garantizar el suministro de agua a la población.

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La alerta se produce una semana después de que fuera declarada la calamidad pública en Santa Marta, medida que permite a las autoridades contar con herramientas jurídicas y presupuestales para atender los efectos derivados de la sequía. Mientras persiste la reducción de los caudales, el llamado a la ciudadanía es a hacer un uso responsable del agua para evitar que la situación se agrave en medio de un panorama climático cada vez más desafiante para la ciudad.