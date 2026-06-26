Natalia Fernández, la samaria que está bajo los escombros, tras terremotos en Venezuela

Una mujer oriunda de Santa Marta permanece atrapada bajo los escombros del Condominio La Mar, ubicado en Tucacas, estado Falcón, Venezuela, luego de los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron al país vecino.

Se trata de Natalia Fernández Díazgranados, de 34 años, quien reside actualmente en España y se encontraba de visita turística en Venezuela junto a su esposo y su hija menor de edad. El viaje tenía un significado especial para la familia, pues se realizó después del trasplante de riñón que Natalia recibió gracias a la donación de su hermana.

La situación fue dada a conocer por su prima, Alicia Peñaranda, quien hizo un llamado urgente a los organismos de socorro para acelerar las labores de rescate.

“Ella sigue debajo de los escombros, está localizada, se sabe dónde está. Ha habido atención de la Cancillería colombiana, pero ella está en una delicada condición de salud. Ella tuvo un trasplante de riñón y no puede seguir debajo de los escombros”, manifestó.

De acuerdo con sus familiares, las autoridades colombianas ya tienen conocimiento del caso y la Cancillería adelanta gestiones para hacer seguimiento a la situación de la ciudadana colombiana.

Su familia pidió a los organismos de emergencia priorizar su rescate, debido a su condición médica y al riesgo que representa permanecer atrapada durante varias horas bajo los escombros del edificio afectado por los sismos.