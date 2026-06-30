Encuentran sin vida entre los escombros a la samaria Natalia Fernández

La noticia de su fallecimiento fue dada por su hermana, Marcela Fernández, a través de sus redes sociales. “Nati se nos fue”, publicó acompañando una foto junto a su hermana, a quien meses atrás le había donado un riñón para salvarle la vida.

La ingeniera electricista colombiana, de 34 años, residía en España junto a su esposo e hijos.Había viajado a Venezuela para disfrutar de unas vacaciones familiares después de someterse recientemente a un trasplante de riñón donado por su hermana Marcela, procedimiento que representó una nueva oportunidad para su recuperación.

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Durante cuatro días, familiares, amigos y ciudadanos impulsaron campañas para solicitar el envío de maquinaria pesada y equipos especializados que permitieran acelerar las labores de rescate.

Su prima, Alicia Peñaranda, lideró un plantón para pedir mayor apoyo de las autoridades, mientras se insistía en que la condición médica de Natalia hacía urgente su rescate.

Tras conocerse el hallazgo, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, lamentó la muerte de la ingeniera yseñaló que los equipos de rescate no lograron llegar a tiempo al lugar donde permanecía atrapada.