Aprehendido alias ‘Kevin’ presunto responsable del homicidio de un joven en Girardot

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal materializaron la aprehensión, por orden judicial, de un adolescente conocido con el alias de ‘Kevin‘. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el adolescente haría parte de la estructura delincuencial conocida como “Los Comechivas”, donde presuntamente desempeñaría el rol de sicario.

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Así mismo, es señalado como el presunto autor material de los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2025 en una clínica del municipio de Girardot, donde perdió la vida Yonatan Fernando Preciado, conocido con el alias de ‘Purrini’.

El joven fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Con esta aprehensión se logró un avance en el esclarecimiento de este homicidio y se continúa afectando las estructuras delincuenciales responsables de hechos violentos en la región.