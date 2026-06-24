Policía aprehendió a menor señalado de asesinar a una mujer en Girardot: ¿Qué le espera? (Foto: Policía Nacional)

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un adolescente que sería el presunto responsable del homicidio de Dora Murillo León, un crimen registrado el pasado 14 de enero en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el menor habría quedado registrado en videos que permitieron avanzar en la identificación del presunto agresor. Las autoridades consideran que estas evidencias fueron clave para esclarecer el caso y ubicar al sospechoso.

Según el reporte oficial, la víctima se encontraba en su lugar de residencia cuando recibió varios impactos de arma de fuego. Tras el ataque, el responsable huyó del sitio, lo que dio inicio a las labores de investigación por parte de la Policía Judicial.

Las investigaciones también permitieron establecer que el adolescente, al parecer, integraría la estructura delincuencial conocida como “Los Macheteros”, grupo señalado de participar en diferentes actividades ilícitas en Girardot.

Además, las autoridades indicaron que el joven registra anotaciones judiciales previas relacionadas con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Este antecedente fue tenido en cuenta dentro del proceso que se adelanta en su contra.

Luego de ser presentado ante la autoridad judicial competente, un juez le impuso medida de internamiento preventivo mientras avanza la investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

La Policía de Cundinamarca reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123.