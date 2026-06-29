Así avanza el plan retorno en Bogotá: Más de 850.000 vehículos ya ingresaron a la ciudad

La Secretaría Distrital de Movilidad entregó un nuevo balance del plan retorno durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. De acuerdo con la entidad, cerca de 850.000 vehículos han ingresado a Bogotá por los nueve corredores de acceso habilitados para el regreso de los viajeros.

El mayor flujo se registra por la Autopista Sur, corredor por el que ha ingresado aproximadamente el 30 % de los vehículos que han retornado a la ciudad.

Para atender la alta demanda, el Distrito desplegó más de 200 unidades entre agentes civiles de tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, quienes apoyan la regulación del tráfico y la atención de eventualidades en los principales accesos a la capital.

Las autoridades también mantienen activados planes especiales de semaforización y, de ser necesario, habilitarán un carril adicional en la Autopista Sur para facilitar el ingreso de vehículos.

La Secretaría de Movilidad recordó que continúa vigente el pico y placa regional. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde pueden ingresar los vehículos con placa par, mientras que entre las 4:00 y las 8:00 de la noche será el turno de los automotores con placa impar.