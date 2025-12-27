Gobernación de Cundinamarca refuerza su seguridad con más de $19.000 millones invertidos

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca anunció recientemente la entrega de 33 patrullas, cinco camionetas, 100 motos, un necro-móvil, una cama baja y tres panel-patrulla, así como se sumaron 274 nuevos policías para reforzar la seguridad en el departamento.

Al respecto se pronunció el gobernador cundinamarqués, Jorge Emilio Rey Ángel: “Hoy recibimos con los brazos abiertos estos 274 policías que llegan a Cundinamarca. Con este refuerzo, completaríamos cinco GOES y un buen número de Gaulas para luchar contra la extorsión y el secuestro. Y también están acompañados de la institucionalidad territorial, que viene haciendo estas inversiones para que los refuerzos tengan la oportunidadinic de contar con movilidad, con los elementos mínimos necesarios para desplegar su accionar a lo largo y ancho del departamento”, expresó.

A su vez, cabe resaltar que, durante los últimos dos años, se han destinado más de $40.000 millones a iniciativas de seguridad, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta institucional. Entre estas acciones, se destaca la entrega de tres camionetas a la Fiscalía y el apoyo a la contratación de abogadas y psicólogas expertas, por más de $1.500 millones, con el fin de reforzar la atención a la ciudadanía en municipios que no cuentan con infraestructura de la entidad.

De igual manera, se suscribieron 23 convenios con municipios para respaldar el suministro de combustible y el mantenimiento de los vehículos de la Fuerza Pública, así como la implementación de circuitos cerrados de televisión, por un valor de $1.000 millones.

¿Cómo estarán distribuidos los 274 nuevos policías?

Durante el evento, la Dirección de la Policía Nacional incorporó a 274 hombres y mujeres a sus filas para reforzar la seguridad del departamento, distribuidos de la siguiente manera:

Departamento de Policía de Cundinamarca – DECUN: 129 unidades.

⁠Departamento de Policía de la Sabana – DESAB: 88 unidades.

⁠Metropolitana de Soacha – MESOA: 57 unidades.

Finalmente, en el marco de la jornada, se llevó a cabo una ceremonia de “Reconocimiento al Servicio”, en la que se otorgaron más de 50 condecoraciones al personal de la institución: “Cada medalla habla de una tarea bien cumplida, de un resultado específico que los hace diferenciales. Gracias a todas las especialidades”, concluyó el gobernador Rey Ángel.

De esta manera, para el año 2026, la Gobernación de Cundinamarca también proyecta una inversión de $3.000 millones para el mantenimiento de las estaciones de Policía en los municipios de: Yacopí (‘Patevaca’), Chaguaní, Caparrapí, Tobia, Quebradanegra, Junín (‘Sueva’), Cáqueza, Granada, Fúquene y Silvania.