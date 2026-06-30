Policía habría disparado a una persona en Bogotá: autoridades investigan

En horas de la madrugada de este domingo 28 de junio se presentó un grave hecho que cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años, en el centro de Bogotá.

En este hecho estaría involucrado un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que habría disparado su arma de dotación contra el hombre identificado como Carlos Mora.

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De acuerdo con las cámaras de seguridad del bar, se ve cómo el patrullero y el civil comparten y juegan bolirana, en la localidad de Los Mártires.

El patrullero habla con el hombre y al parecer después activa el arma, por lo que cae al piso.

“La persona herida fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial donde posteriormente fallece”, según indicó la Policía Nacional.

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Asimismo, la entidad presentó al patrullero activo a la autoridad competente para que se adelante.