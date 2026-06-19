La Policía desarticuló una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que, en coordinación con la Policía, se logró la desarticulación de ‘Los Oporto’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el departamento que, al parecer, tendría vínculos con el Clan del Golfo.

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“Desde el inicio de este gobierno nos propusimos desarticular las estructuras criminales asociadas a este territorio de La Sabana que se lucran de este negocio ilegal y hoy tenemos un nuevo y contundente resultado”, comenzó diciendo el gobernador a través de un video publicado en redes sociales.

En ese sentido, aseguró que después de un arduo trabajo de seguimiento por parte de la SIJIN, adscrita al Departamento de Policía de La Sabana, se ha logrado la desarticulación de los ‘Oporto’. 12 personas que integraban esta banda fueron capturadas durante el operativo.

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“Es una organización que estaba dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en municipios de La Sabana, especialmente en Facatativá y en otros municipios de diversas provincias del departamento y que al parecer tienen vínculos con el Clan del Golfo”, agregó el gobernador.