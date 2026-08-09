Oro físico: la opción que gana fuerza en Colombia para cuidar el bolsillo
En un momento en el que el dinero parece rendir menos, cada vez más colombianos están buscando formas seguras de proteger sus ahorros por lo que guardar el dinero en oro se convierte en una alternativa accesible desde un gramo.
Las ventas de oro físico para inversión se han disparado en el país, impulsadas por un mercado internacional donde la onza supera los USD $4.000 y un historial local donde el gramo ha subido más de un 1.000% en 20 años. Ante este escenario, cada vez más personas acuden al oro en presentaciones desde un gramo como una alternativa práctica para resguardar su capital a largo plazo.
En Colombia, el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 12% debido a factores como el costo de vida, que cerró en 6,1% a mitad de año.
“La determinación estuvo motivada por factores como la revaluación del peso colombiano, los efectos del fenómeno de El Niño y la inflación” Respalda la Junta Directiva del Banco de la República.
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Al mismo tiempo, en los mercados del mundo, el precio del oro ha superado los USD $4.000 por onza. A nivel nacional, el valor de este metal ha aumentado más de un 1.000% en los últimos 20 años, pasando de $50.000 el gramo en 2006 a más de $550.000 en la actualidad.
“El oro sigue siendo el activo refugio por excelencia, cuando hay incertidumbre económica, inflación o tensiones geopolíticas, los inversionistas buscan protección en un metal con siglos de respaldo”, explica Rober González Rueda, director de Mercadeo y Ventas de OROEXPRESS.
En el país, empresas han impulsado esta alternativa permitiendo comprar lingotes de máxima pureza (24 quilates) desde solo 1 gramo. Esta facilidad ha provocado que la demanda crezca notablemente, el promedio mensual de ventas de la compañía pasó de 73 gramos en 2024 a 789 gramos en lo que va de 2026, lo que representa un aumento superior al 180% en el último año.
Un detalle clave de este modelo es que las piezas no provienen de nueva minería, sino del reciclaje y recuperación de joyas en desuso. De esta manera, mediante un proceso de economía circular, se ofrece una opción de inversión segura y empaquetada con sus certificados de autenticidad, sin generar un nuevo impacto ambiental.