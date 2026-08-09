Oro físico: la opción que gana fuerza en Colombia para cuidar el bolsillo

La falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos y los nuevos bombardeos que dejan en duda el alto al fuego han causado un nuevo aumento en el valor del crudo y de activos refugio como el oro. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Las ventas de oro físico para inversión se han disparado en el país, impulsadas por un mercado internacional donde la onza supera los USD $4.000 y un historial local donde el gramo ha subido más de un 1.000% en 20 años. Ante este escenario, cada vez más personas acuden al oro en presentaciones desde un gramo como una alternativa práctica para resguardar su capital a largo plazo.

En Colombia, el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 12% debido a factores como el costo de vida, que cerró en 6,1% a mitad de año.

“La determinación estuvo motivada por factores como la revaluación del peso colombiano, los efectos del fenómeno de El Niño y la inflación” Respalda la Junta Directiva del Banco de la República.

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Al mismo tiempo, en los mercados del mundo, el precio del oro ha superado los USD $4.000 por onza. A nivel nacional, el valor de este metal ha aumentado más de un 1.000% en los últimos 20 años, pasando de $50.000 el gramo en 2006 a más de $550.000 en la actualidad.

“El oro sigue siendo el activo refugio por excelencia, cuando hay incertidumbre económica, inflación o tensiones geopolíticas, los inversionistas buscan protección en un metal con siglos de respaldo”, explica Rober González Rueda, director de Mercadeo y Ventas de OROEXPRESS.

En el país, empresas han impulsado esta alternativa permitiendo comprar lingotes de máxima pureza (24 quilates) desde solo 1 gramo. Esta facilidad ha provocado que la demanda crezca notablemente, el promedio mensual de ventas de la compañía pasó de 73 gramos en 2024 a 789 gramos en lo que va de 2026, lo que representa un aumento superior al 180% en el último año.

Un detalle clave de este modelo es que las piezas no provienen de nueva minería, sino del reciclaje y recuperación de joyas en desuso. De esta manera, mediante un proceso de economía circular, se ofrece una opción de inversión segura y empaquetada con sus certificados de autenticidad, sin generar un nuevo impacto ambiental.