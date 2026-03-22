Traspasar un crédito de vivienda al FNA: ¿en cuánto están las cuotas? Así es el proceso

Logo del Fondo Nacional del Ahorro e imágenes de referencia. Fotos: FNA / Getty Images

Comprar vivienda nueva o usada es el sueño de miles de colombianos, por lo que el Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos para hogar tanto en UVR como en pesos (cuota fija) para que los hagan realidad. Sin embargo, ¿es posible traspasar un crédito de un banco al FNA?

Vea aquí: Crédito de vivienda en el FNA: lista de documentos, requisitos, simulador y tasas de interés

La respuesta es sí, aunque no se hace directamente como un traspaso, sino como la opción de compra de cartera, por lo que lo que tiene varios requerimientos.

¿Cómo pasar un crédito de vivienda al FNA?

Lo primero es afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro: puede hacerlo de manera virtual haciendo CLIC en el siguiente enlace → https://afiliaciones.fna.gov.co:8051/afiliaciones/#/ingreso o puede contactar a un asesor. Luego se debe solicitar que el FNA financie la deuda actual. La entidad analizará la capacidad de pago, el historial crediticio y el precio de la vivienda para tomar una decisión final. Tras esto, el FNA realizará el avalúo del inmueble en donde confirmará su valor. En caso de que todo salga bien, el FNA desembolsará el dinero directamente al banco para cancelar la deuda con esa entidad financiera. Posteriormente, se procederá a firmar el nuevo crédito con el FNA.

Lea aquí: Simulador de crédito de vivienda nueva o usada del Fondo Nacional del Ahorro: ¿Cuánto pagaría?

Documentos que pide el FNA para crédito de vivienda

Documentos de la persona:

Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.

Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, indicando sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos 3 meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año gravable.

Documentos de la vivienda nueva o usada:

Certificado de Tradición y Libertad no mayor a 30 días.

Fotocopia de la cédula del vendedor.

Promesa de compraventa firmada.

Impuesto predial del año vigente.

Reglamento de propiedad horizontal en caso de que sea un conjunto o edificio.

Certificación bancaria del beneficiario del giro.

También puede ver: FNA: ¿Cómo funciona el “subsidio reduce tu cuota”? Ayuda a pagar hasta 48 cuotas

¿Cómo saber en cuánto están las cuotas con el FNA?

Para resolver esta inquietud, el FNA desarrolló la herramienta de Simulador de Crédito, por lo que cada persona puede saber al detalle cómo quedaría su cuota en caso de sacar un crédito con esta entidad. Así puede saberlo:

Ingrese a la página del FNA y seleccione la opción ‘Ahorros’ → https://www.fna.gov.co/ Allí haga clic en ‘Simulado de crédito de vivienda’. Se le desplegará un formulario donde le piden datos personales, diligéncielo. Tenga en cuenta que deberá elegir para qué es el crédito (Compra de cartera, construcción, mejora, vivienda nueva, vivienda usada, liberación). Si cuenta con subsidio de vivienda, no olvide activarlo. Finalmente seleccione ‘Simular’. Allí le aparecerá toda la información de su crédito por parte del FNA.

En contexto: ‘Trasnochón’ del FNA: Nueva oportunidad para obtener créditos de vivienda hasta por el 100 %

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