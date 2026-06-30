Supersalud anuncia denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que presentará una denuncia penal contra los directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), luego de asegurar que impidieron el desarrollo de una auditoría al negarse a entregar la información requerida por los funcionarios encargados de la inspección.

El anuncio fue hecho por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien calificó lo ocurrido como un hecho sin precedentes para la entidad.

“Pasó algo extraordinario, algo que no había ocurrido nunca en la historia de esta Superintendencia”, afirmó.

Según explicó, el pasado 26 de junio, un equipo auditor llegó hasta las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia para adelantar una revisión relacionada con las rentas provenientes de la venta de licores, recursos que por ley financian parte del sistema de salud en Colombia.

Sin embargo, aseguró que los funcionarios de la empresa se negaron a entregar la información solicitada, lo que, en criterio de la Superintendencia, constituye una presunta obstrucción al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.

“Las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información a los auditores que se desplazaron hasta este lugar para realizar la auditoría”, aseguró Quintero.

¿Por qué la Supersalud audita una licorera?

Aunque la inspección generó controversia en los últimos días, el superintendente insistió en que no se trata de una actuación improvisada ni de una decisión tomada por razones políticas.

Explicó que la auditoría estaba priorizada desde hace más de un año y hace parte de un plan para reactivar las labores de inspección de la entidad sobre las llamadas rentas cedidas, es decir, los recursos que generan actividades como la venta de licores y que deben destinarse al financiamiento del sistema de salud.

“La pregunta del millón es por qué no se había realizado”, indicó Quintero al asegurar que durante los últimos tres años la Superintendencia no había adelantado inspecciones a licoreras, pese a que varias ya estaban programadas.

El funcionario agregó que desde su llegada al cargo la Supersalud ha realizado más de 750 inspecciones a entidades vigiladas en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Magdalena, Santander y Santa Marta, y anunció que las próximas auditorías se realizarán en Amazonas y Antioquia.

Denuncia penal, posibles multas y actuaciones de los organismos de control

Tras la negativa de la FLA a entregar la documentación requerida, la Superintendencia anunció una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta obstrucción a la función pública.

En ese mismo sentido, informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que esas entidades determinen si existe mérito para abrir investigaciones dentro de sus competencias.

Además, la Supersalud confirmó que adelanta un proceso administrativo contra la Fábrica de Licores de Antioquia y estudia la imposición de multas sucesivas, contempladas en la Ley 1949 de 2019, por el presunto desacato a los requerimientos formulados durante la auditoría.

El antecedente: una recusación contra Daniel Quintero

La inspección ya había estado en el centro de la polémica antes de que comenzara.

La Fábrica de Licores de Antioquia presentó una recusación contra el superintendente Daniel Quintero y uno de los superintendentes delegados, argumentando un presunto conflicto de interés para adelantar la auditoría.

No obstante, el Ministerio de Salud rechazó esa recusación, decisión que permitió reactivar el proceso de inspección.

Quintero aseguró que fue precisamente cuando los auditores regresaron a las instalaciones de la FLA, tras esa decisión, cuando se encontraron con la negativa de los directivos a entregar la información solicitada.

“Esta entidad no puede ni va a renunciar a su misión de inspección, vigilancia y control”, concluyó.