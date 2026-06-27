Murió Waldo Urrego: así fue la trayectoria del actor que marcó la televisión colombiana

El actor colombiano Waldo Urrego falleció a los 80 años tras presentar complicaciones de salud luego de sufrir un infarto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el actor había sufrido un infarto días atrás, situación que deterioró progresivamente su estado de salud hasta provocar su muerte.

Urrego nació en Bogotá en 1945 y su partida marca el adiós de uno de los actores más representativos de la televisión colombiana, reconocido por una carrera con más de seis décadas de historia que comenzó cuando la industria audiovisual del país apenas daba sus primeros pasos.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes de distintos géneros, lo que le abrió espacio en múltiples proyectos audiovisuales y le permitió consolidarse como un actor respetado dentro de la industria del entretenimiento colombiano.

Tras conocerse la noticia, colegas, actores y seguidores expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a través de redes sociales.

Muchos destacaron no solo su talento frente a las cámaras y sobre los escenarios, sino también su calidad humana y el legado que deja para las nuevas generaciones de artistas.

Su huella en la televisión y el teatro

Urrego interpretó decenas de personajes, uno de los más recordados fue Cuéllar, el antagonista de la versión original de Amar y vivir. Ese papel lo convirtió en uno de los villanos más emblemáticos de la televisión nacional y le valió reconocimiento de la crítica y del público.

También articipó en producciones como La vorágine, La mujer del presidente, Hasta que la plata nos separe, El cartel, Enfermeras, Café con aroma de mujer y 1977, además de varias películas colombianas y numerosas obras de teatro.

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Urrego pasó parte de su infancia en Quibdó, donde descubrió su interés por la actuación.

Desde muy joven ingresó al teatro y a los 17 años ya participaba en producciones televisivas, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los actores más experimentados y respetados del país. Su trayectoria continúa siendo un referente para las nuevas generaciones de artistas.