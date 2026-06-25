Crimen de Natalia Villalba Angarita: pedirán circular roja de Interpol contra británico

Fuentes cercanas a la investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer que fue hallada sin vida en el interior de una maleta en un apartamento ubicado en el barrio El Virrey, en el norte de Bogotá, confirmaron que las autoridades solicitarán a Interpol la expedición de una circular roja contra el ciudadano de origen británico que estaría relacionado con el crimen.

Según se conoció, el sujeto está plenamente identificado y se cuenta con videos de las cámaras de seguridad, así como con los registros de su ingreso y salida del apartamento en el que se produjo la muerte de la mujer de 36 años, quien además era modelo y diseñadora gráfica.

Precisamente, en el rastreo adelantado por los investigadores tras el hallazgo del cadáver, se logró establecer que el sujeto salió del país el pasado 21 de junio por el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

Pasaportes

Durante la inspección realizada en el apartamento, los peritos forenses encontraron varios elementos materiales probatorios que le han permitido a la Fiscalía construir diversas hipótesis sobre lo ocurrido en la escena del crimen.

Entre los hallazgos figuran dos pasaportes y los registros de ingreso de dos ciudadanos extranjeros, uno estadounidense y otro británico.

Además, se determinó que el londinense fue la última persona en ingresar al apartamento y que existiría una aparente inconsistencia en los documentos que presentó para identificarse en el edificio.

Claudia Villalba, madre de la víctima, relató a Caracol Radio que su hija era una mujer trabajadora y aguerrida, que luchaba por su familia. Destacó que le apasionaba la lectura y el estudio, y que era una profesional destacada con numerosos sueños y metas por alcanzar.

Asimismo, señaló que Natalia era una persona muy amorosa y que siempre estaba pendiente del bienestar de sus hermanos.

La mujer recordó que la última relación sentimental de Natalia fue con un ciudadano australiano llamado Cameron, con quien terminó su noviazgo el año pasado.

De acuerdo con el relato de Claudia Villalba, la última comunicación que sostuvo con su hija ocurrió el martes anterior a su muerte. Durante esa conversación hablaron sobre la posibilidad de que Natalia viajara a Cúcuta para participar en una jornada electoral prevista para el fin de semana. La madre aseguró que le sugirió quedarse en Bogotá por motivos de seguridad y que, en ese momento, la joven estuvo de acuerdo con no realizar el desplazamiento.

No obstante, una amiga cercana de la víctima aseguró que los planes de viaje no habían sido cancelados. Según indicó a los familiares, habló con Natalia el jueves alrededor de las 11 de la mañana y, durante esa conversación, la mujer le comentó que aún contemplaba desplazarse a la capital nortesantandereana. Asimismo, le pidió que no fuera al apartamento donde se encontraba porque estaba atendiendo algunos asuntos personales.

La misma testigo explicó que intentó volver a comunicarse con Natalia horas después, pero no obtuvo respuesta. Según relató, hacia las 5:30 de la tarde los mensajes que enviaba al celular dejaron de ser recibidos, situación que le llamó la atención y que marcó el inicio de la pérdida de contacto con la joven.

Por otra parte, Claudia Villalba señaló que, durante las diligencias adelantadas por las autoridades, fueron hallados varios objetos personales de su hija, entre ellos su computador. Sin embargo, advirtió que el teléfono celular no fue encontrado entre los elementos recolectados durante la inspección.

Ante este panorama, la madre insistió en la necesidad de que la investigación avance con celeridad para establecer qué ocurrió en las horas previas al crimen. También pidió que se identifique y judicialice a todas las personas que puedan tener algún grado de responsabilidad en la muerte de Natalia Villalba.