Consejo de Estado admite demanda que busca “muerte política” del senador Ciro Ramírez

La Sala Tercera de Decisión del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda que presentó el abogado Joan Sebastián Moreno mediante la cual solicitó a ese tribunal que decrete la pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.

El demandante pidió a esa alta corte que declare la “muerte política” del congresista del uribismo luego de que fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por el escándalo de las “Marionetas 2.0″.

En ese escenario judicial, se probó que Ciro Ramírez recibió beneficios electorales y económicos por tramitar indebidamente contratos en el DPS.

El Consejo de Estado ordenó que el congresista saliente presente dentro de los cinco días siguientes su respuesta a los argumentos esgrimidos en la demanda, en donde se considera indigno que ostente la condición de senador tras ser condenado.

El proceso será manejado por el despacho del magistrado Wilson Girón quien en su momento, el 13 de mayo pasado, presentó impedimento para conocer del caso. El impedimento fue rechazado por los demás integrantes de la Sala Tercera.

La decisión fue notificada a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga en el proceso y conceptúe si considera que en este momento del proceso el senador Ramírez debería o no ser objeto de inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular.