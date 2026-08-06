Centro Memoria entregó copias archivo del conflicto a JEP tras anuncios del gobierno De la Espriella

Entrega de archivo documental del Centro de Memoria Histórica a la JEP

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva que la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, confirmó que está guardando y entregando copias de seguridad de las investigaciones de la entidad relacionadas con el conflicto armado, ante los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, frente a los temas de seguridad y paz.

“Los anuncios que hemos escuchado de los intereses que tiene este nuevo gobierno para darle seguridad al país, es una manera de seguridad que yo no comparto, porque este país no necesita más violencia, lo que necesita es diálogo, escucha, memoria, y sobre todo verdad”.

La directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, aseguró que están blindando la información de la entidad de más de 80 años de conflicto armado.

“Esa es la verdad que nosotros estamos buscando guardar con copias en muchos lugares que estamos repartiendo”.

Una de esas copias fue entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz quien podrá usar la información en sus investigaciones. El legado entregado para su custodia reúne 257 libros, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, así como archivos documentales, recursos pedagógicos, bases de datos y contenidos audiovisuales, entre otros, que conforman uno de los acervos públicos más importantes sobre el conflicto armado colombiano.

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La copia quedará bajo reserva y custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, lo cual garantiza su conservación y disponibilidad para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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La entrega de este patrimonio fortalece los principios de preservación, acceso y continuidad institucional, y contribuye al acceso de la información para la administración de justicia, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición.