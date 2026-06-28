Petro le responde a José Manuel Restrepo: “verá cómo lo que recibe es mejor que lo que dejó”

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la petición del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, de suspender los nombramientos anticipados en la carrera diplomática hasta el 7 de agosto, fecha en la que asume el mandato Abelardo de La Espriella. La petición la hizo en calidad de coordinador del proceso de empalme entre los gobiernos entrante y saliente.

Igualmente, Restrepo pidió información sobre los nombramientos en trámite. Esto lo hizo Restrepo en una carta que envió a la Cancillería, con copia a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach.

“Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que hizo una gestión mejor de la que hizo su antecesor en la Casa de Nariño.

“Les devuelvo la casa, pero no está simplemente pintada, el 6 de agosto esa casa tendrá 5 millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos. Tendrá los mayores niveles de ocupación del siglo y con el mayor número de empresas privadas de la historia, hemos realizado una buena reforma agraria y disminuido el número de hectáreas de hoja de Coca”, aseguró el presidente Petro.

Y agregó: “en la última medición mensual crecemos económicamente a 3,4%, elevamos la cobertura de educación superior en toda la juventud al 60%, y desplomamos el hambre y tenemos la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición de la que recibimos, bajamos las tasas de mortalidad infantil a un dígito, y también la materna y la perinatal”, escribió el mandatario.

Además, Petro recordó que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue ministro de hacienda durante el Gobierno de Iván Duque.

“Les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos. Creo que los colombianos viven hoy mejor que como estaban cuando recibimos el gobierno. José Manuel Restrepo, no lo dirá, verá como lo que recibe es mejor que lo que dejó. Ahora vuelve a gobernar, espero que la Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego. Ahí tienen su casa”, dijo.

Según Restrepo, el gobierno Petro querría convertir las embajadas “en un refugio de salida” o “un premio de consolación para funcionarios de un gobierno que termina”, pues según la norma, una vez nombrado un funcionario en el exterior, no puede ser trasladado hasta cumplir mínimo 12 meses en ese cargo.

“He solicitado conocer la totalidad de los nombramientos que hoy están en trámite, los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que pretenden justificar esas decisiones en pleno período de transición”, concluyó Restrepo.