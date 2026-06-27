Caracol Radio rechazó las amenazas contra el periodista Norbey Valle David

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

A través de un comunicado, la emisora Caracol Radio, perteneciente a Prisa Media, se pronunció para expresar su preocupación por el comunicado divulgado por un grupo armado ilegal en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal en Medellín, con motivo de su labor informativa.

En contexto: Asomedios expresó preocupación por amenazas contra el periodista Norbey Valle David

El medio advirtió que rechaza “de manera categórica cualquier amenaza, intimidación o intento de presión contra quienes ejercen el periodismo”, pues agregó que “ningún periodista debe ser objeto de señalamientos o amenazas por cumplir con su deber de informar”.

“En Caracol Radio respaldamos plenamente el trabajo de Valle David, sabemos de su compromiso con las comunidades, su labor permanente en el territorio y el rigor con el que desarrolla su actividad periodística”, agregó el documento.

El medio también reiteró que la libertad de prensa es “un pilar esencial de la democracia” y, por ese motivo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que “adopten las medidas necesarias que garanticen su seguridad, adelanten las investigaciones correspondientes y protejan las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo”.

“Expresamos toda nuestra solidaridad con Norbey, con su familia y con los periodistas que, desde las regiones del país, desarrollan diariamente su trabajo en medio de contextos de violencia e incluso en situaciones de riesgo. Caracol Radio reafirma su compromiso con un periodismo independiente, responsable y al servicio de los ciudadanos”, concluyó el documento.

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