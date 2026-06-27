“Dos fantasmas marcaron el Gobierno del presidente Petro”: Exministra Cecilia López

La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre su libro ‘Gobierno Petro, ¿solo una pausa?’, en el que hace un balance de la administración del presidente Gustavo Petro y plantea una reflexión sobre el primer gobierno de izquierda en Colombia.

Durante la conversación, López aseguró que el Gobierno estuvo marcado por dos “fantasmas”: el neoliberalismo y la izquierda, factores que, según ella, influyeron en las principales decisiones del Ejecutivo y en el rumbo que tomó la administración.

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¿Cuáles fueron los “fantasmas” del Gobierno Petro?

La exministra afirmó que el primer “fantasma” fue el neoliberalismo, una idea que, según explicó, llevó al presidente Petro a confundir una escuela de pensamiento con la economía como disciplina.

“Eso le hizo mucho daño a la tecnocracia, porque terminó calificada como neoliberal y la sacaron del Gobierno. También afectó el manejo de la economía y las decisiones técnicas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el segundo “fantasma” fue la visión de una izquierda que buscó estatizar actividades sociales que anteriormente funcionaban bajo un modelo mixto entre Estado y mercado.

“La salud fue una de las grandes víctimas y también, de alguna manera, el agro”, indicó.

“No preparó un equipo para gobernar”

La exministra también aseguró que uno de los principales errores del presidente fue no conformar un equipo de gobierno con experiencia en la administración pública.

“Trabajó muchos años para llegar a la Presidencia, pero no preparó un equipo y le tocó improvisarlo. Había gente muy buena como activista, pero que no conocía el Estado”, señaló.

Incluso, aseguró que el mandatario cambió durante el ejercicio de su cargo.

“Yo no reconozco al presidente de hoy con el presidente con el cual trabajé, ni al Gobierno de hoy con el Gobierno en que yo estuve”, afirmó.

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¿Qué debería hacer el próximo Gobierno?

Finalmente, Cecilia López manifestó su preocupación tanto por la oposición como por el Gobierno entrante.

Por un lado, advirtió sobre los riesgos que hay desde la oposición de promover propuestas populistas sin considerar sus efectos económicos y, por otro, pidió que la nueva administración impulse políticas sociales y productivas que integren a los sectores más vulnerables.

“El sector privado también tiene que comprometerse a reducir la desigualdad e incorporar esa población a la producción. Si eso no ocurre, tendremos un problema social muy serio”, concluyó.

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