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27 jun 2026 Actualizado 18:03

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Internacional

Se elevó a 1.430 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)
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Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, informó este sábado 27 de junio que se ha confirmado la muerte de 1.430 personas luego de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles 24 de junio.

“A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Además, la cifra de heridos se confirmó en 3.328 y la de damnificados en 3.142.

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