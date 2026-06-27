Se elevó a 1.430 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, informó este sábado 27 de junio que se ha confirmado la muerte de 1.430 personas luego de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles 24 de junio.

“A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Además, la cifra de heridos se confirmó en 3.328 y la de damnificados en 3.142.

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