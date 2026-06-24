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24 jun 2026 Actualizado 16:06

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Ciudadano londinense involucrado en caso de Natalia Villalba salió del país

Caracol Radio conoció que el ciudadano londinense, identificado como Matthew Foster, salió de Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca el pasado domingo 21 de junio.

Ciudadano londinense involucrado en caso de Natalia Villalba salió del país .Getty Images/Redes sociales

Ciudadano londinense involucrado en caso de Natalia Villalba salió del país .Getty Images/Redes sociales

Ciudadano londinense involucrado en caso de Natalia Villalba salió del país .Getty Images/Redes sociales
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PRIMICIA

Caracol Radio conoció en primicia que el ciudadano londinense involucrado en el caso de Natalia Villalba, la mujer hallada muerta al norte de Bogotá en un Airbnb, salió del país el pasado domingo, 21 de junio, por el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

Lea también: Esta sería la identidad de la mujer que encontraron muerta en un hotel en Bogotá

Esta persona habría sido identificada como Matthew Foster y sería la última persona en ingresar al edificio ubicado en el norte de Bogotá, antes de la muerte de la mujer. Durante el tiempo en el que Natalia se hospedó en el edificio, habrían ingresado al apartamento 15 personas.

La mujer de 36 años, oriunda de la ciudad de Cúcuta, habría llegado a la capital del país hace cerca de 17 años y desde entonces vivía sola. Según aseguró su mamá, Claudia Villalba, en entrevista con Caracol Radio, Natalia se dedicaba al modelaje y era diseñadora gráfica.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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