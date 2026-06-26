Secretaría de Movilidad denunciará agresión contra agentes de tránsito durante operativo en Engativá

La Secretaría de Movilidad de Cali, en articulación con ENRUTA, puso en funcionamiento 300 cámaras corporales (body cams) para los agentes de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad rechazó la agresión e intimidación con armas blancas de la que fueron víctimas agentes de tránsito y personal operativo de una grúa durante un procedimiento de control realizado en el sector de El Muelle, en la localidad de Engativá, Bogotá.

Ante esta situación, se activaron los protocolos institucionales de seguridad y se solicitó el apoyo de la Policía Nacional para salvaguardar la integridad de los funcionarios.

Secretaría de Movilidad presentará denuncia

La entidad informó que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes con el fin de identificar y judicializar a los responsables de los hechos.

Para ello, pondrá a disposición las evidencias recopiladas durante el procedimiento, incluyendo los registros de las cámaras corporales de los agentes y demás información obtenida durante el operativo.

Asimismo, la Secretaría reiteró que cualquier acto de violencia contra los servidores públicos es inaceptable y recordó que el trabajo de los agentes de tránsito busca proteger la vida, garantizar el cumplimiento de las normas de movilidad y recuperar el orden en el espacio público.

Llamado al respeto por la autoridad

En el comunicado, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier desacuerdo con los procedimientos de control sea tramitado por los canales institucionales y dentro del marco del respeto por la autoridad.

“La inconformidad no justifica la violencia, las amenazas ni las agresiones contra quienes cumplen una función pública”, enfatizó la Secretaría.

La Secretaría Distrital de Movilidad expresó su respaldo a los agentes civiles de tránsito y al personal operativo que diariamente realiza controles en las vías de Bogotá, y aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para evitar que este tipo de hechos queden en la impunidad.

Antecedentes de agresiones

La situación se suma a una tendencia de agresiones contra quienes ejercen la autoridad en las vías de la capital.Según información oficial de la Secretaría de Movilidad, con corte al 17 de junio de 2026, se han registraron 37 casos de agresión, que han dejado como resultado 47 agentes afectados en vía y han derivado en la captura en flagrancia de 25 ciudadanos.