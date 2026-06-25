Capturan en Bosa a extranjero con uniforme exclusivo de la institución y un revólver

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un ciudadano extranjero en la localidad de Bosa, en Bogotá, tras ser sorprendido con un arma de fuego y varias prendas de uso privativo de la Policía Nacional.

La captura se produjo durante labores de control y prevención que adelantaban los uniformados en un sector residencial de la localidad, y de acuerdo con el reporte oficial, los agentes notaron una actitud sospechosa del hombre, que posteriormente intentó evadir la presencia de la patrulla al notar el operativo.

Ante esta situación, los uniformados realizaron un procedimiento de verificación e interceptaron al ciudadano.

Durante el registro personal encontraron un revólver calibre 38 junto con cinco cartuchos para la misma arma. Además, al inspeccionar una maleta que llevaba consigo, hallaron varias prendas de uso exclusivo de la Policía Nacional.

Las autoridades procedieron a capturarlo por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y utilización ilegal de prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Tanto el capturado como el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.

Posteriormente, un juez de control de garantías evaluó las evidencias presentadas por la Fiscalía y determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Según la información suministrada por la Policía, el ciudadano extranjero cuenta con anotaciones judiciales relacionadas con hurto calificado y porte de armas de fuego, antecedentes que serán tenidos en cuenta dentro del proceso que enfrenta actualmente.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que pueda afectar la seguridad y la convivencia en Bogotá.