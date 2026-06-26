Subintendente de la Dijín fue asesinado en hechos confusos en Caucasia, Antioquia

Caucasia, Antioquia

El subintendente Gabriel Antonio Bohórquez, integrante del Grupo Antiterrorismo de la Dijín, fue asesinado en medio de un confuso episodio registrado en la tarde del jueves 25 de junio en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, el uniformado de 37 años, se encontraba de civil junto a otro investigador realizando el cambio de aceite a una camioneta institucional sin distintivos en un establecimiento del barrio El Triángulo, sector La Troncal.

Mientras los dos policías permanecían en el lugar, llegaron tres personas que estarían transportando una gran suma de dinero en efectivo y, al parecer, buscaban realizar mantenimiento a otro vehículo.

Las primeras versiones indican que uno de ellos, que tenía labores de escolta, habría observado que los policías portaban armas de fuego y, por razones que aún son materia de investigación, abrió fuego contra el subintendente Bohórquez, quien recibió varios impactos.

“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio“, aseguró el secretario de Gobierno de Caucasia, José Alejandro Payares.

El uniformado fue trasladado de inmediato al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, las autoridades capturaron a Ferney Palomino Morales, quien manifestó desempeñarse como escolta de una empresa de vigilancia. En su poder fue incautada una pistola, calibre 9 milímetros, arma que pertenecería a la compañía de seguridad para la que laboraba.

Apertura de investigaciones

La investigación de las autoridades también permitió establecer inicialmente que las personas involucradas prestaban un servicio de escolta a una empresa que momentos antes había retirado 112 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria y se desplazaba con destino al municipio de Vegachí, en el nordeste de Antioquia.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez, con 16 años y nueve meses de servicio en la institución y determinar si el ataque obedeció a una confusión, así como las responsabilidades penales de los involucrados.