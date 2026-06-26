Construcciones sin licencia en Medellín amenazan el trazado de la futura Circunvalar Oriental

Medellín

La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control urbanístico en el oriente de la ciudad. Durante un operativo técnico realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el sector Altos de Cataluña, en la comuna 9-Buenos Aires, las autoridades identificaron 41 construcciones en proceso de ejecución dentro de un área que presenta estrictas restricciones para el desarrollo urbano, lo que dio paso a la apertura de procesos por presuntas infracciones.

Como resultado de esta intervención, los profesionales del Distrito elaboraron 41 informes técnicos debido a la parcelación de terrenos y la edificación de estructuras sin las licencias exigidas por la normatividad vigente. Estos expedientes ya fueron remitidos a las autoridades competentes para el respectivo análisis de cada caso y la posterior adopción de medidas sancionatorias o de demolición, según corresponda.

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El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó que estos terrenos están protegidos por el Plan de Ordenamiento Territorial al estar reservados para la generación de espacio público, la protección ambiental y proyectos estratégicos. Específicamente, el área intervenida compromete el suelo destinado a la futura construcción de la Circunvalar Oriental, una obra clave para la movilidad del oriente de Medellín, por lo que no puede ser ocupada por particulares.

Además de las restricciones legales, el Distrito advirtió que el sector presenta altos niveles de riesgo por movimientos en masa debido a las lluvias, las características geológicas del suelo y las intervenciones humanas no planificadas. Ante este panorama, la administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique rigurosamente las condiciones jurídicas, urbanísticas y ambientales de cualquier predio antes de realizar inversiones o iniciar obras que pongan en peligro su patrimonio y sus vidas.