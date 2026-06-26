Metro invierte $4.000 millones para reforzar un tramo crítico de la línea A

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín adelanta obras de protección sobre la línea A, entre las estaciones Sabaneta e Itagüí, con el propósito de reforzar la estabilidad de la infraestructura férrea y reducir el riesgo de afectaciones derivadas de procesos erosivos provocados por el agua.

La intervención contempla la reposición de placas de concreto que presentaban deterioro por el paso del tiempo y la acción del agua, trabajos que buscan fortalecer las estructuras de contención ubicadas junto a la vía férrea.

Protección de un corredor estratégico

Las obras tienen una inversión cercana a $4.000 millones y hacen parte de la estrategia preventiva del Metro para garantizar la continuidad de la operación comercial de la línea A.

Con estos trabajos se busca estabilizar los taludes y disminuir el riesgo de desplazamientos de terreno que puedan comprometer la infraestructura o el servicio.

Más de $33.000 millones en intervenciones

De manera complementaria, el Metro informó que ha destinado más de $33.000 millones para intervenir distintos puntos de los 16 kilómetros en los que la vía férrea comparte corredor con el río Medellín.

Se trata de un sector que requiere monitoreo permanente debido a la interacción entre la infraestructura ferroviaria y las dinámicas hidráulicas del afluente.

Impactos del cambio climático

La empresa explicó que el aumento de los procesos erosivos evidencia los efectos que fenómenos como el cambio climático generan sobre la infraestructura.

Por esa razón, el Metro mantiene un programa permanente de mantenimiento preventivo e intervenciones anticipadas, según detalló, para proteger la vía férrea y garantizar un servicio seguro y confiable para los usuarios.