A los capturados en el caso de los policías asesinados les incautaron tres armas de fuego

Medellín

La Policía Metropolitana, a través del comandante, el general Henry Yesid Bello Cubides, entregó un reporte oficial de los hechos en los que murieron los policías subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el otro es John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años , en circunstancias que son materia de investigación, pero que al parecer se trató de fuego amigo. Es decir, un policía adscrito a la unidad de protección habría disparado contra las víctimas.

El alto oficial primero lamentó la muerte de estos policías y envió un mensaje de solidaridad a las familias de los caídos en medio del cumplimiento de su deber.

“Gracias a la información aportada por la comunidad, se logró la captura de 3 hombres responsables de esta conducta delictiva. En el lugar de los hechos, fueron incautadas 3 armas de fuego y varios dispositivos móviles, elementos que serán utilizados como material probatorio y evidencia física dentro de la investigación criminal. Los capturados, junto con los elementos materiales probatorios, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el general Bello.

Reacciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su red social X, también expresó un mensaje de solidaridad con la familia de los dos policías asesinados en Laureles.

“Expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento a sus seres queridos, amigos y compañeros, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Su servicio y sacrificio no serán olvidados”.

El gobernador Andrés Julián Rendón, también en su cuenta de X, envió un mensaje similar de condolencias a las familias y la institución castrense.

“A sus familias y a la @PoliciaColombia les enviamos un abrazo y nuestras condolencias. Antioquia acompaña su dolor”.