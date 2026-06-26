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Procuraduría advierte responsabilidad de Herman Bayona por fallas en el software de salud HORUS

La Procuraduría General de la Nación ha situado a Herman Bayona, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en el centro de la crisis operativa que atraviesa HORUS.

Este software es la plataforma tecnológica con la que funciona el modelo de salud del magisterio, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ya que a través de este sistema se gestionan procesos críticos como las historias clínicas de los usuarios, las autorizaciones de los servicios y el agendamiento de citas médicas.

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En un reciente informe de vigilancia preventiva conocido por Caracol Radio, la Procuraduría General de la Nación incluyó a Bayona dentro de un grupo de 10 funcionarios que pudieron haber cometido una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones.

El colapso de la plataforma HORUS

La entidad advirtió sobre fallas estructurales en la planeación, implementación y operación del sistema HORUS. Uno de los ejes centrales de la advertencia es el funcionamiento de la plataforma. La Fiduprevisora, actuando como vocera del FOMAG, suscribió con la IPS SUMEDICAL S.A.S. el contrato No. 12076-162-2024 para el licenciamiento, soporte y actualización de HORUS.

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