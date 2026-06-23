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23 jun 2026 Actualizado 12:05

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Presidente Gustavo Petro ordenó mantener a Herman Bayona en el Fomag

Caracol Radio conoció en primicia que Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, salió de la entidad por orden del presidente de Fiduprevisora.

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó la orden presidencial en el caso de Herman Bayona, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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