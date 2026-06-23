Presidente Gustavo Petro ordenó mantener a Herman Bayona en el Fomag
Caracol Radio conoció en primicia que Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, salió de la entidad por orden del presidente de Fiduprevisora.
Presidente Gustavo Petro ordenó mantener a Herman Bayona en el Fomag
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó la orden presidencial en el caso de Herman Bayona, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...