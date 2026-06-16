“Nunca un ministro nos había solicitado un cargo”: rector de la UniEspinal sobre Daniel Rojas

Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”

Tolim

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, el rector de la UniEspinal, Mario Díaz Pava, acusó directamente al ministro de Educación, Daniel Rojas, de solicitarle el nombramiento de quien sería su suegro en un alto cargo directivo de la institución educativa.

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Según el rector Pava, tras su negativa a nombrar al suegro del ministro de Educación, el alto funcionario del Gobierno nacional emprendió una persecución en su contra. Agregó que la petición fue transmitida a través de una asesora del ministro llamada Adriana Carrillo, quien pidió nombrar al suegro del ministro en el cargo de asesor de planeación de la UniEspinal.

“Me contacta por WhatsApp la funcionaria Adriana Carrillo, quien me llamó y me dice que tiene un mensaje del ministro, que con mucho respeto hay una persona que el señor ministro quiere sugerir. Llevo nueve años como rector, he tratado con varios ministros de Educación, y nunca se nos había solicitado un cargo por parte del despacho del ministro”, aseveró Pava.

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A su vez, el rector agregó que la persona recomendada por el ministro no cumplía con la idoneidad ni la experiencia suficiente para el cargo de asesor de planeación.

“Es tan mentiroso el ministro que dice que no conoce a su supuesto suegro, el señor Wilson Callejas Gómez, pero lo acaba de nombrar a finales de 2025 a través de la Resolución 023278 del 27 de diciembre. Lo nombra en la planta administrativa del Ministerio, en la Subdirección de Gestión Financiera. ¿Cómo nombra a alguien que no conoce?”, cuestionó el rector.

Finalmente, en medio del debate, el rector aseguró que cuenta con pantallazos de WhatsApp y grabaciones de llamadas que evidenciarían las supuestas presiones del ministro Rojas.

Escuche le debate completo aquí: