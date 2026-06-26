MinSalud rechaza recusación contra el superintendente Daniel Quintero y mantiene auditoría a la FLA

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó la recusación que presentó el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, contra el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. La decisión se tomó mediante la Resolución 001222 del 25 de junio de 2026.

Con esta resolución, el Ministerio determinó que no existen causales para apartar al superintendente del proceso. Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de Salud seguirá adelante con la auditoría ordenada el 22 de junio de 2026.

La recusación se basaba en supuestas enemistad grave y conflicto de intereses por publicaciones en redes sociales.

“He decidido presentar una recusación en contra del Superintendente de Salud Daniel Quintero y su delegado Juan David Duque, fundamentada en causales previstas por ley relacionadas con posibles situaciones de amistad grave y amistad entrañable entre algunos de los funcionarios que intervienen en este proceso. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, mi familia y yo”, fue lo que argumentó el gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya.

Sin embargo, el Ministerio concluyó que estos argumentos no cumplen con los numerales 5 y 8 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Según la cartera de Salud, el auto que ordenó la auditoría no lo firmó directamente el superintendente, sino un superintendente delegado. Además, consideró que las publicaciones en redes corresponden al ejercicio de la libertad de expresión y al debate público, y no demuestran una enemistad personal que afecte la imparcialidad.

La Superintendencia Nacional de Salud ratifica que continuará con las actuaciones de vigilancia sobre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Esta labor responde a su responsabilidad legal de cuidar los recursos de rentas de licores, tabaco y juegos de suerte y azar, que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El objetivo es proteger los recursos públicos destinados al derecho fundamental a la salud.

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