Bomberos de Medellín ya viajan a Venezuela para apoyar durante la emergencia sísmica

Medellín

Un equipo especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y del DAGRD partió hacia Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los recientes sismos. El contingente despegó del Aeropuerto José María Córdova con rumbo a Barcelona, desde donde se movilizará por tierra hacia Caracas para unirse a las operaciones oficiales.

La misión está integrada por 22 expertos de amplia trayectoria: 21 bomberos y un ingeniero. El grupo viaja con cuatro toneladas de herramientas avanzadas para localización electrónica de víctimas, rescate vertical, acceso a espacios confinados, atención prehospitalaria y manejo de materiales peligrosos.

Para optimizar los rastreos, el equipo utilizará drones con sensores térmicos y sistemas de teledetección. Estas herramientas facilitarán la búsqueda nocturna, el monitoreo de edificaciones en riesgo de colapso secundario y disminuirán la exposición al peligro de los rescatistas en el terreno.

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El traslado fue viable gracias a una alianza con el sector privado, que incluyó la donación del vuelo por una aerolínea venezolana y el apoyo de empresarios locales. El alcalde Federico Gutiérrez destacó la hermandad entre naciones y confirmó que el equipo operará de manera autosuficiente durante siete días.

Para no generar cargas al país vecino, los bomberos cuentan con total autonomía logística. Su equipamiento incluye alimentación, alojamiento, sistemas propios de comunicación, generación de energía y potabilización de agua, lo que les permite concentrarse exclusivamente en la ayuda humanitaria.

Finalmente, el Distrito mantiene en alistamiento una segunda fase de apoyo técnico que se activará según las necesidades. Este componente incluirá ingenieros y geólogos expertos en gestión de riesgo, encargados de evaluar la estabilidad estructural de edificaciones y mitigar amenazas como movimientos en masa.