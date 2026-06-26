Falsa alarma por explosivo en Itagüí: se trataba de una caneca de pintura abandonada

Itagüí, Antioquia

Una caneca de pintura abandonada frente a una ferretería generó una alerta de posible explosivo en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. Tras la activación de los protocolos de seguridad, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma y no existió ningún riesgo. Las autoridades entregaron un parte de tranquilidad a la comunidad y confirmaron que no hay explosivos ni amenazas en la ciudad.

La inspección determinó que el objeto no contenía ningún explosivo, sino pintura en su interior. Los equipos procedieron a desarticular la caneca de forma segura, eliminando cualquier posible duda y minimizando riesgos.

“Se intensificaron todos los protocolos de acordonamiento donde llegaron al sitio caninos y agentes de explosivos, verificando que no era un explosivo, sino que era una caneca que en su interior tenía pintura, llegándose a desarticular esta caneca y, de esta manera, minimizar cualquier tipo de riesgo”, fue lo que informó Rafael Otálvaro, el secretario de Seguridad de Itagüí.

Según el reporte, una persona dejó descuidadamente la caneca en el lugar. El hecho fue informado a la central de monitoreo, lo que activó de inmediato los procedimientos de explosivos. Agentes especializados, junto con caninos entrenados, acordonaron la zona y realizaron la verificación correspondiente.

Ante esta situación las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes para no replicar, ni difundir información falsa hasta que sea confirmada oficialmente. Este tipo de rumores puede generar pánico innecesario y sobrecargar los organismos de seguridad. El incidente quedó completamente controlado y la normalidad se restableció en la zona sin que se registraran afectaciones.

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