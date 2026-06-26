Aplazan la consulta para crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Medellín, Antioquia

La consulta popular para definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás fue aplazada por solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón Cardona y de los alcaldes de los ocho municipios promotores de la iniciativa. La jornada electoral, que estaba prevista para el 2 de agosto, ahora se realizará en una fecha posterior para coincidir con la consulta que busca conformar el Área Metropolitana de Urabá.

La petición fue presentada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el argumento de fortalecer la participación ciudadana, optimizar los recursos públicos y desarrollar una estrategia pedagógica conjunta sobre ambos procesos de integración regional.

Buscan una sola jornada electoral

Según explicó la Gobernación de Antioquia, realizar ambas consultas de manera concurrente permitirá mejorar la logística, reducir costos y brindar más tiempo para que los ciudadanos conozcan el alcance de las áreas metropolitanas antes de acudir a las urnas.

“Esta es una decisión estratégica que protege los recursos públicos, fortalece la democracia participativa y amplía las garantías para que la ciudadanía tome una decisión informada”, afirmó el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto.

El proyecto continúa

La administración departamental aclaró que el aplazamiento no significa que se suspenda o archive la iniciativa del Valle de San Nicolás, sino que hace parte de una estrategia para fortalecer el proceso de socialización y participación ciudadana.

El proyecto busca integrar bajo la figura de área metropolitana a los municipios de Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, Rionegro, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.

Por su parte, la propuesta para Urabá contempla la integración de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.