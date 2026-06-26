Madonna y Feid lanzan “Read My Lips”, la nueva canción del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves la cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna lanzó su nuevo sencillo “Read My Lips”.

Esta es la nueva colaboración de la “Reina del Pop” con el cantautor y productor discográfico colombiano Feid, lanzada ayer por la noche como tema extra del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ahora cuenta con 20 canciones.

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Producida por Madonna, Stuart Price y Tainy, la canción se dio a conocer en ‘Confessions II – The Film’, que se estrenó a principios de junio en el Festival de Cine de Tribeca.

La súperestrella del pop lanzará su nuevo álbum ‘Confessions II’ el próximo 3 de julio.

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Dos semanas después, el domingo 19 de julio, Madonna se unirá a BTS y Shakira en el escenario del MetLife Stadium, en Nueva York, para el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 incluye grabaciones de Andrea Bocelli, Daddy Yankee, los Rolling Stones y más.