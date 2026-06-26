Justin Bieber publica la grabación en vivo de su presentación en el festival de Coachella 2026

A medianoche de este viernes, el cantante canadiense Justin Bieber publicó el álbum en vivo de su presentación como cabeza de cartel en el festival de Coachella 2026, durante su primer fin de semana el 11 de abril.

‘Swag Live From Coachella (Weekend I)’ cuenta con la participación de The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon y Mk.gee y consta de 22 canciones.

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Este disco es el registro en audio de la actuación de la superestrella del pop que generó mucha controversia en redes sociales después de que Bieber dedicara parte del concierto a interpretar canciones de videos antiguos de YouTube, junto con sus éxitos más recientes.

Esa presentación significó un aumento en las reproducciones de sus canciones en plataformas, tanto nuevas como antiguas.

‘Swag Live From Coachella (Weekend I)’ presenta canciones de su séptimo álbum ‘Swag’, nominado al Grammy y lanzado el 11 de julio de 2025.

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En septiembre de ese mismo año publicó la segunda parte, ‘Swag II’.

La retransmisión oficial en directo de la actuación de Bieber tuvo una repetición especial en YouTube el jueves y estará disponible hoy viernes, 26 de junio, a las 7:00 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos.