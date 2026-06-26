Katy Perry lanza su nuevo sencillo “Watch It Burn” con video oficial

Tras meses de expectativa, Katy Perry presentó a nivel mundial su nuevo sencillo “Watch It Burn”, acompañado de un video oficial que retoma la historia donde terminó “bandaids”.

La canción se describe como un himno emocionalmente crudo y directo, en el que Perry aborda lo que ocurre cuando años de silencio y complacencia llegan a su límite.

El tema invita a reconocer la rabia y el dolor sin minimizar las emociones, ofreciendo una catarsis explosiva y auténtica.

“Watch It Burn” fue producida por Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Jason Gill (Katseye, Zara Larsson), Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato) y Daniel Crean (Katseye, Sofia Carson).

La composición contó con la participación de Perry junto a Tranter, Cannata, Crean, Gill, Amanda “Kiddo” Ibanez y Skyler Stonestreet. El resultado fusiona la poderosa voz de la artista con vulnerabilidad y fuerza emocional.

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El video musical, dirigido por Christian Breslauer (Ariana Grande, SZA, Lizzo), se estrenó simultáneamente con el sencillo y tuvo su debut televisivo en MTV Live, MTVU y Paramount Times Square.

La producción visual complementa el arco narrativo iniciado con “bandaids”: la primera parte representa la herida, mientras que “Watch It Burn” simboliza la liberación.

Anticipada inicialmente como un easter egg en el video de “bandaids”, la canción se convirtió en una de las más solicitadas por los fanáticos, quienes ahora celebran su lanzamiento oficial como parte de un proyecto conceptual que refleja la evolución artística de Perry.