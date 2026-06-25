‘Burro’, la película del personaje de Shrek, anuncia fecha de estreno. ¿Cuándo llegará a los cines?

Este jueves se conoció que la película ‘Burro’, del personaje de la franquicia de animación ‘Shrek’, llegará a los cines en 2028.

El comediante, actor y cantante estadounidense Eddie Murphy regresará para prestar su voz al personaje y narrar el origen de cómo un burro se convirtió en Burro.

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‘Burro’ estará dirigida por Charlie Bean, conocido por dirigir ‘Lego Ninjago: La película’ y por ser artista de guiones gráficos en las series de ‘El laboratorio de Dexter’, ‘Samurai Jack’, ‘Las chicas superpoderosas’, ‘Soy la comadreja’ y ‘La vaca y el pollito’.

Será producida por Rebecca Huntley, de ‘Kung Fu Panda 4’ y ‘Los tipos malos’, y codirigida por Matt Flynn, cuyos créditos incluyen ‘Robot salvaje’, ‘Gato con botas: el último deseo’ y ‘Los tipos malos 2’.

Un año antes del estreno de “Burro” en cines, ‘Shrek 5’ llegará a los cines en el verano de 2027.

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Los actores Mike Myers, Murphy y Cameron Diaz regresan al mundo ficticio de “Muy Muy Lejano” en sus icónicos papeles de Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se unirá al reparto.

‘Burro’ se estrenará en cines en poco más de dos años, el 30 de junio de 2028.