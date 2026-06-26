“Lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”: Testimonio de diseñador desde Caracas
El diseñador venezolano Edmundo Hernández habló con 6AM W de Caracol Radio sobre la situación que se vive tras el doble terremoto en Venezuela.
“Lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”: Testimonio de diseñador desde Caracas
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La situación en Venezuela se ha vuelto apremiante tras conocerse la magnitud, no solo de los dos terremotos que sacudieron violentamente el norte del país, sino de los daños y el caos que estos dejaron a su paso.
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Para conocer de primera mano la situación entre las personas afectadas por el desastre, 6AM W de Caracol Radio habló con el diseñador venezolano Edmundo Hernández, quien se encuentra en el sector residencial Sebucán, al este de Caracas.
“Lo más triste es que estemos en un país que no está preparado, ni tiene la capacidad de responder. Hay gente que está atrapada (...). Vivimos de la corrupción que se ha robado todo el dinero”, lamentó Hernández.
¿Se ha visto el apoyo de las autoridades venezolanas?
Edmundo Hernández criticó la falta de preparación por parte del Gobierno venezolano y las fuerzas del orden, como se ha visto en la que considera una débil respuesta al desastre.
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“Más que nada, se ha visto mucho voluntario de civil, tanto para trabajar en los centros de acopio o remover escombros. Muy pocos soldados he visto en la calle; sí los he visto, pero muy pocos. Más bien, lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”, advirtió.
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David Otero
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