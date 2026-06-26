Gobierno dejará hoja de ruta de paz al nuevo presidente, aseguró el delegado Camilo Pineda

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El delegado del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico con los ‘Costeños’ aseguró en 6AM W de Caracol Radio que el Gobierno dejará al presidente electo una hoja de ruta para avanzar en la construcción de paz, pese a que la mesa con estructuras criminales aún no ha sido instalada formalmente.

Según explicó, el proceso se construyó durante más de ocho meses con una amplia participación ciudadana y contempla seis estrategias, de las cuales solo una está relacionada con el sometimiento de estructuras armadas organizadas.

“Hemos trabajado intensamente estos últimos meses en construir un proceso que funcione sobre una hoja de ruta participativa, amplia, transparente y que vaya más allá del diálogo con las estructuras criminales”, afirmó.

Agregó que “tenemos seis estrategias, de las cuales la sexta es la única que va orientada a la interlocución y relacionamiento con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Y esa estrategia se llama sometimiento a la justicia”.

El plan que recibirá el nuevo Gobierno

Sobre el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de dar 30 días a los grupos ilegales para someterse a la justicia, Pineda no se refirió al plazo anunciado, pero sostuvo que el actual Gobierno dejará estructurado un proceso para que sea conocido por la nueva administración.

“Sí hay un plan, sí hay un proceso. Le vamos a presentar al nuevo Gobierno nacional y todavía este gobierno tiene un mes. Si el presidente decide instalar o no un espacio”, manifestó.

El delegado agregó que el proceso deja herramientas para fortalecer la política de seguridad ciudadana.

“Aquí el punto es que tenemos algo importante que entregarle a la ciudadanía y a los políticos y al Gobierno Nacional. En este caso, al nuevo presidente de la República”, agregó el delegado.

También aseguró que el trabajo realizado incluye mecanismos para abordar la seguridad desde diferentes enfoques.

“Tenemos protocolos, tenemos diseñados mecanismos para poder articular la gestión de seguridad más allá de lo tradicional y llevarlo al tema de la salud mental, llevarlo al tema de la inversión social en niñez y adolescencia. Tenemos toda una oportunidad para innovar en las políticas de seguridad ciudadana desde un enfoque de paz”, expresó.

‘Los Costeños’ sí manifestaron interés; ‘Los Pepes’ no

Frente al proceso de sometimiento en Barranquilla y el área metropolitana, Pineda explicó que la propuesta del Gobierno se planteó bajo las figuras que permite la justicia ordinaria.

“Esa estrategia de sometimiento a la justicia la presentamos con base en la justicia ordinaria. Solamente tenemos figuras que puedan existir en el marco de la justicia ordinaria”, dijo.

Pineda también confirmó que una de las estructuras con mayor presencia en el Atlántico ya expresó su voluntad de acogerse al proceso.

“El 9 de junio recibimos el comunicado de voluntad de sometimiento a la justicia, de acuerdo con las condiciones que permite la ley, por parte de la estructura de Los Costeños, mas no hemos recibido aún confirmación de voluntad de sometimiento por parte de Los Pepes”.

Por último, el delegado reconoció que en el Atlántico operan varias organizaciones criminales, pero sostuvo que cualquier avance representa un paso para disminuir la violencia.

“Hay más de 10 estructuras criminales operativas. (...) Es una grande, muy importante en términos de su impacto criminal y cualquier cosa es ganancia con tal de revertir la tendencia de violencia homicida que estamos viviendo”, concluyó.

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